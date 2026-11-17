Stars John Travolta hätte einen Tanz mit Prinzessin Diana beinahe abgelehnt

John Travolta and Princess Diana - 1985 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 19:00 Uhr

John Travolta hätte seinen berühmten Tanz mit Prinzessin Diana im Weißen Haus beinahe nicht gewagt.

Der Hollywoodstar und die damalige Prinzessin von Wales standen 1985 bei einem festlichen Empfang gemeinsam auf der Tanzfläche. Die Bilder des außergewöhnlichen Moments gingen um die Welt und gehören bis heute zu den bekanntesten Aufnahmen der beiden.

Wie nun bekannt wurde, war der ‚Grease‘-Darsteller zunächst aber unsicher, ob er Diana überhaupt zum Tanz auffordern sollte. Erst durch die Ermutigung eines Mitarbeiters des Weißen Hauses habe er sich dazu entschlossen, auf die Prinzessin zuzugehen. Melissa Giller, Leiterin für Marketing und Kulturprogramme an der Ronald Reagan Presidential Library in Kalifornien, berichtete gegenüber ‚Fox News Digital‘ über die Hintergründe des Abends. Die Bibliothek veranstaltet derzeit eine Ausstellung über Diana und beschäftigt sich dabei auch mit ihrem berühmten Auftritt im Weißen Haus.

Giller erklärte, dass die Marine Band, die bei dem Staatsbankett für die musikalische Begleitung zuständig war, eigens Stücke aus Travoltas Film ‚Saturday Night Fever‘ einstudiert hatte. Die damalige First Lady Nancy Reagan habe gemeinsam mit Protokollchefin Gahl Burt dafür gesorgt, dass der Schauspieler im Laufe des Abends zum Tanzen mit Diana ermutigt wurde. Die Prinzessin hatte zuvor bereits mit mehreren prominenten Gästen getanzt, darunter US-Präsident Ronald Reagan sowie die Schauspieler Clint Eastwood und Tom Selleck. Als schließlich Travolta an der Reihe gewesen sei, habe dieser allerdings gezögert. „Als der richtige Zeitpunkt gekommen war, ging Gahl Burt zu John Travolta und tippte ihm auf die Schulter“, erinnerte sich Giller. „Er war tatsächlich etwas zögerlich. Er wusste nicht, ob er das überhaupt tun sollte.“ Nach ein wenig Zuspruch habe der Schauspieler schließlich seinen Mut zusammengenommen und Diana um einen Tanz gebeten. „Am Ende tanzten die beiden 15 Minuten lang miteinander“, erklärte Giller.

Travolta selbst hatte bereits früher über den besonderen Abend gesprochen. Gegenüber ‚Esquire Mexico‘ erinnerte er sich 2021 daran, dass er überhaupt nicht damit gerechnet habe, mit der Prinzessin tanzen zu dürfen, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. „Ich hätte nicht gedacht, dass man mich bitten würde, mit ihr zu tanzen. Ich hatte das große Privileg und die Ehre, es tun zu dürfen“, erklärte der Schauspieler. Ihm sei sofort bewusst gewesen, dass er die Gelegenheit nutzen und einen möglichst guten Eindruck hinterlassen müsse. Das Tanzen selbst habe ihm dabei weniger Sorgen bereitet als die Frage, wie er Diana ansprechen sollte. Er habe darauf geachtet, sie sicher über die Tanzfläche zu führen und dafür zu sorgen, dass beide den Moment genießen konnten. „Aber schon Diana angemessen zu begrüßen, selbstbewusst aufzutreten und sie zum Tanz aufzufordern, war eine schwierige Aufgabe“, erinnerte sich Travolta.

Die außergewöhnliche Atmosphäre des Weißen Hauses habe den Moment noch eindrucksvoller gemacht. „Wir waren im Weißen Haus. Es war Mitternacht. Die Kulisse war wie ein Traum“, beschrieb er die Situation. Schließlich sei er auf Diana zugegangen, habe ihren Ellbogen berührt und sie zum Tanz eingeladen. „Sie drehte sich um, schenkte mir dieses bezaubernde, ein wenig traurige Lächeln und nahm meine Einladung an“, erzählte Travolta. Anschließend hätten sie miteinander getanzt, „als wäre es ein Märchen“. Der Schauspieler bezeichnete die Begegnung als einen jener seltenen Augenblicke, die man sein Leben lang in Erinnerung behalte. „Ich war klug genug, diesen Augenblick als einen ganz besonderen, magischen Moment in meinem Gedächtnis festzuhalten“, erklärte er.