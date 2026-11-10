Stars Johnny Depp fühlt sich seinen Fans verbunden

Johnny Depp at Ebenezer London premiere - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 11:00 Uhr

Johnny Depp fühlt sich seinen Fans nach den schwierigen vergangenen Jahren besonders verbunden.

Der Schauspieler, der inzwischen wieder verstärkt im Rampenlicht steht, betonte, wie viel ihm die Unterstützung seiner Anhänger bedeutet. „Ich stehe tief in ihrer Schuld“, erklärte der 63-Jährige bei der Londoner Premiere seines neuen Films ‚Ebenezer‘. In der Neuinterpretation von Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte ‚A Christmas Carol‘ übernimmt Depp die Hauptrolle. Regie führte Ti West. Für den Schauspieler ist das Projekt auch beruflich ein wichtiger Schritt: Es ist sein erster Film mit einem großen US-Verleih seit ‚Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen‘. Damit kehrt er nach seinem öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard zu einer großen Studioproduktion zurück.

Acht Jahre nach Beginn des Verleumdungsverfahrens wurde Depp bei der Premiere am Montagabend (9. November) auf die Unterstützung seiner Fans angesprochen. „Es gibt keine Möglichkeit, zu beschreiben, wie ich mich fühle“, sagte er. „Diese Menschen haben in guten wie in schlechten Zeiten zu mir gehalten. Ich stehe in ihrer Schuld. Sie sind meine Arbeitgeber.“ Auch über seine Interpretation von Ebenezer Scrooge sprach Depp. Dabei räumte er ein, dass für ihn eine frühere Darstellung der Romanfigur kaum zu übertreffen sei: Alastair Sim hatte Scrooge 1951 verkörpert. „Ich habe den perfekten Ebenezer Scrooge in Alastair Sim gesehen“, sagte Depp. Dennoch habe er versucht, einen eigenen Zugang zu der Figur zu finden. „Man kann es nicht besser machen, aber man kann einen anderen Blickwinkel auf den Charakter entdecken. Genau das habe ich versucht.“

Bei einem Screening in New York hatte Depp Anfang November bereits mit einem Scherz über eine mögliche Rückkehr zu ‚Fluch der Karibik‘ für Aufmerksamkeit gesorgt. Gemeinsam mit seinem früheren Filmpartner Orlando Bloom überlegte er, wer von beiden schneller einen Bart wachsen lassen könnte. „Wir sollten einen Wettbewerb veranstalten, wer am schnellsten einen Nicht-Bart wachsen lassen kann“, witzelte er gegenüber ‚People‘. Beide hätten schließlich Schwierigkeiten mit dem Bartwuchs.

Eine Rückkehr als Captain Jack Sparrow hatte Depp nach seinem Rechtsstreit mit Heard zunächst ausgeschlossen. Inzwischen zeigt er sich jedoch wieder offen für eine Fortsetzung, allerdings unter einer Bedingung: Das Ende der Filmreihe müsse seinen Vorstellungen entsprechen. „Ich möchte eigentlich nur daran beteiligt sein, sie auf eine bessere Weise zu verabschieden“, sagte er ‚Entertainment Tonight‘. Auch Produzent Jerry Bruckheimer spielt für Depp eine wichtige Rolle. Mit ihm würde er jederzeit wieder zusammenarbeiten: „Wenn Jerry dabei ist, vertraue ich ihm. Wir verbindet eine tiefe Freundschaft.“ Bruckheimer hatte im August gegenüber ‚Deadline‘ bestätigt, dass Gespräche mit Depp über einen sechsten Film laufen und bereits an einem Drehbuch gearbeitet werde.