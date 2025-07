Film Jon Watts: Frustriert vom Mangel an originellen Ideen in Hollywood

Bang Showbiz | 11.07.2025, 11:00 Uhr

Jon Watts hat Filmemacher in Hollywood dazu aufgefordert, neue Filme zu schaffen, anstatt an Kopien von erfolgreichen Filmen zu arbeiten.

Der 44-jährige Regisseur verkündete, dass ihn der Mangel an Kreativität und originellen Ideen in Hollywood frustrieren würde.

Watts sei der Meinung, dass Filme mittlerer Größe damit aufhören sollten, sich zu sehr an den erfolgreichen Geschichten der Vergangenheit zu orientieren. Auf die Frage, was er an der Art und Weise ändern würde, wie Hollywood heute Filme und TV-Serien produziert, verriet Watts in einem Gespräch mit ‚Collider.com‘: „Ich wünschte, dass es mehr originelle Filme in den Kinos geben würde. Originelle Filme mittlerer Größe. Wir haben dieses System aufgebaut, in dem es diese riesigen Blockbuster gibt, die so teuer sind, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie auf etwas basieren müssten, das sie bereits kennen.“ Jon äußerte seine Frustration darüber, dass die Filmemacher kaum noch Risiken eingehen würden. Der Regisseur sagte: „Sie dürfen bloß nicht zu riskant sein. Ich glaube, dass das eine Lücke inmitten interessanter, neuer Filme geschaffen hat. Wir kopieren immer noch ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘. Lasst uns ein neues ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘ machen.“