20 Jahre "Feste" Jubiläumsshow: Barbara Schöneberger überrascht Florian Silbereisen

Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen kennen sich schon lang - und waren schon in ihren TV-Shows zu Gast. (ili/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 14:17 Uhr

Große Überraschung für Florian Silbereisen. Hinter seinem Rücken haben DJ Ötzi und Barbara Schöneberger "Die große Schlagerüberraschung" für den Moderator organisiert. "Die emotionalste Show meines Lebens", schwärmt der Jubilar.

Barbara Schöneberger (50) übernimmt für Moderator Florian Silbereisen (42) – und so wurde aus der TV-Sendung "Das große Schlagerjubiläum" für DJ Ötzi (53) kurzerhand "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen". Silbereisen wusste laut Sender nichts davon. Bei der Aufzeichnung am vergangenen Donnerstag (29. Februar) in Leipzig hätte eigentlich der Tiroler Schlagerstar im Mittelpunkt stehen sollen – zumindest dachte der Moderator das.

Video News

Florian Silbereisen bedankt sich für "die emotionalste Show" seines Lebens

Doch statt Ötzis Jubiläum wurde Silbereisens "20-jähriges Feste-Show-Jubiläum" gefeiert. Seine Premiere feierte er am 7. Februar 2004 mit einem "Winterfest" in Chemnitz.

"Zum ersten Mal wird ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht", fasst der MDR den Coup zusammen. Alle hätten Bescheid gewusst, nur eben Silbereisen nicht. Entsprechend groß war der Schock: "Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war", bestätigt der Moderator. "Aber daraus wurde dann ganz schnell die emotionalste Show meines Lebens, für die ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken kann", fügt er hinzu.

Zahlreiche Stars, Freunde und Weggefährten feierten mit Silbereisen vor Ort. Howard Carpendale, Maite Kelly, Joko Winterscheidt, Anastacia, Andy Borg, Matthias Reim, Anna Ermakova, die Ehrlich Brothers, Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff und seine Frau, Wencke Myhre, Mickie Krause, Ross Antony, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg und Thomas Anders listet der Sender auf.

"Mit der Überraschungsshow […] gehen wir wieder ganz neue Wege"

Es ist ein Novum: "Mit der Überraschungsshow zum Jubiläum von Florian Silbereisen gehen wir wieder ganz neue Wege: So eine Show gab es noch nie, in der ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht wird", zeigt sich auch MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann von der streng geheimen Überraschung begeistert.

Wer sich das Spektakel rund um den gerührten Moderator nicht entgehen lassen will, sollte sich diesen Termin rot im Kalender anstreichen: "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" wird am 16. März ab 20:15 Uhr im Ersten und im ORF zu sehen sein.