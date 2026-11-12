Stars Judi Dench erinnert sich an letzten Tag mit ihrem Mann: Rührende Zeremonie im Schlafzimmer

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 10:15 Uhr

Judi Dench erinnert sich an den letzten Tag mit ihrem Mann und eine rührende Zeremonie im Schlafzimmer.

Es war ein besonderer und zugleich zutiefst trauriger Moment: Einen Tag vor dem Tod ihres Ehemannes Michael Williams organisierte Judi Dench eine ganz persönliche Feier für ihn – und zwar im eigenen Schlafzimmer.

Der Schauspieler wurde vom Vatikan für sein langjähriges Engagement im katholischen Glauben ausgezeichnet. In ihren Memoiren erinnert sich die mittlerweile 91-jährige Oscar-Preisträgerin nun an die bewegenden Stunden vor seinem Tod. In ihrem neuen Buch ‚Is It Too Late To Make A Run For It?‘, das gemeinsam mit ihrem engen Freund Brendan O’Hea entstanden ist, berichtet Dench von der besonderen Ehrung. „Am Tag vor Mikeys Tod wurde ihm vom Vatikan ein päpstlicher Ritterschlag verliehen“, erzählt sie. Der katholische Glaube habe für ihren Mann eine zentrale Rolle gespielt. Williams war Vorsitzender der British Catholic Stage Guild und besuchte fast jeden Sonntag die Messe. Ursprünglich sollte die Auszeichnung als Ritter des Gregoriusordens in der Westminster Cathedral überreicht werden. Doch sein Gesundheitszustand ließ eine Reise nicht mehr zu.

Also verlegte das Paar die Zeremonie kurzerhand in die eigenen vier Wände. Dench erinnert sich, dass sie und ihr Mann aus dem Anlass eine richtige Feier machten. Zahlreiche Gäste kamen, um Williams zu ehren. Allerdings reichte der Platz im Schlafzimmer nicht für alle Anwesenden aus. Ihre gemeinsame Tochter Tara Cressida, genannt Finty, hatte deshalb eine besondere Idee: Sie installierte ein Babyphone, damit auch die Gäste im Erdgeschoss die Zeremonie verfolgen konnten. Die Feier fand am 10. Januar 2001 statt. Nur einen Tag später starb Michael Williams im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs. Die Auszeichnung war ihm bereits im November 2000 zugesprochen worden.

Judi Dench und Williams hatten sich in den 1960er-Jahren während einer Tournee der Royal Shakespeare Company kennengelernt. 1971 heirateten die beiden, ein Jahr später kam ihre Tochter zur Welt. Auch beruflich standen sie mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Sie spielten unter anderem in der Fernsehserie ‚A Fine Romance‘ und dem Film ‚Tea with Mussolini‘ aus dem Jahr 1999. Der Verlust ihres Mannes beschäftigt die Schauspielerin bis heute. Mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Tod spricht sie noch immer über die Trauer und darüber, wie sehr sie ihn vermisst. Die Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben sind nun auch in Buchform erschienen. Dass daraus tatsächlich ein Werk entstehen würde, habe Dench zunächst allerdings gar nicht richtig bemerkt. Ihr Freund Brendan O’Hea habe die Gespräche gewissermaßen heimlich festgehalten. „Er hat das ganz unauffällig gemacht. Wir sind so eng befreundet, dass er sich gewissermaßen an mich herangeschlichen hat. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange er daran geschrieben hat. Wir haben einfach miteinander geredet und er hat mitgeschrieben“, verriet sie.