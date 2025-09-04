Film Julia Garner: Madonna-Biopic soll weiterhin stattfinden, aber ist ein ‚Werk in Arbeit‘

Die Schauspielerin gibt ein Update zu dem geplanten Biopic über die Queen of Pop.

Julia Garner verrät, dass das Madonna-Biopic „ein Werk in Arbeit“ ist.

Die ‚Weapons‘-Schauspielerin soll die Queen of Pop weiterhin im kommenden Film verkörpern, muss sich jedoch zu dem mit Spannung erwarteten Projekt, das erstmals 2022 angekündigt wurde, noch sehr bedeckt halten. Auf die Frage nach einem Update zum Projekt erklärte sie gegenüber dem ‚W‘-Magazin: „Ich kann nicht zu viel darüber sagen, aber ja, es ist noch ein Werk in Arbeit.“

Die 31-Jährige wurde auch nach ihren Lieblingssongs von Madonna gefragt und gab zu, dass es „so viele“ gäbe. „Ich liebe ‚Borderline‘, das ist wahrscheinlich mein Favorit. Ich liebe auch ‚Papa Don’t Preach‘. Ich liebe ‚Burning Up‘. Ich liebe ‚Confessions on a Dance Floor'“, zählte Julia auf. „Ich bin mit diesem Album aufgewachsen.“

Auch ‚Vogue‘ und ‚Ray of Light‘ würden zu ihren Favoriten zählen. „Ich liebe im Grunde genommen alles von Madonna, was ich damit sagen will“, scherzte die ‚Inventing Anna‘-Darstellerin. „Aber ich denke, ‚Borderline‘ und ‚Papa Don’t Preach‘ sind wahrscheinlich meine zwei Lieblingssongs von Madonna. Und ich liebe einfach Madonnas Stimme in ‚Papa Don’t Preach‘. In diesem Song steckt so viel Emotion und das liebe ich.“

Vor wenigen Wochen hatte Julia erklärt, dass das Biopic – das gemeinsam mit der ‚Like A Prayer‘-Interpretin geschrieben wird – „immer noch stattfinden soll“. Im ‚SmartLess‘-Podcast erinnerte sie sich auch an ihr Casting und erzählte: „Ich wollte einfach mal sehen, ob ich es kann, weil ich keine ausgebildete Tänzerin war. Ich musste lernen, zu tanzen, dann vor ihr zu tanzen und sie davon zu überzeugen, dass ich tanzen kann, und singen. Und mit ihr singen!“