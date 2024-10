Musik Julian Casablancas: Großes Lob an Charli XCX

Julian Casablancas - Primavera Sound Madrid 2023

Bang Showbiz | 24.10.2024, 16:00 Uhr

Julian Casablancas hat Charli XCX dafür gelobt, dass sie „bescheiden“ geblieben ist und den „großen sozialen Moment“ meisterte, der durch ihr Album ,Brat‘ entstand.

Der 46-jährige The Strokes-Frontmann ist begeistert, dass die 32-jährige Popsängerin endlich den „Ruhm“ und die Anerkennung bekommt, den sie verdient.

Der Musiker habe die Chance, beim Remix von Charlis Song ,Mean Girls‘ von ihrer neuen LP mitzuwirken, sofort ergriffen. Bei seinem Auftritt in der ,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’-Talkshow verriet Julian über seinen Auftritt auf dem Remix-Album ,Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat‘: „Das ist ein glücklicher Zufall gewesen. Ich kann eigentlich nicht glauben, wie schnell das passiert ist. Ich glaube, das war vor ein paar Wochen, als sie mich gefragt hat, und ich war in L.A. Ich habe gesungen, ich habe einen Tag lang damit verbracht, Sachen zu machen.“ Der Sänger fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass Ruhm noch nie jemanden zu einem besseren Zeitpunkt getroffen hat, denn sie ist schon lange mit dabei. Sie ist sich des Augenblicks bewusst, dieses großen sozialen Moments, aber sie nimmt sich selbst auch nicht zu ernst, sie geht gut damit um, ist aber auch bescheiden … deshalb wollte ich es machen. Sie war so cool.” Die ,360’-Hitmacherin wollte Julian für den Club-Track mit an Bord holen, weil die Leute ihrer Meinung nach oft nicht wissen, dass The Strokes eigentlich eine „Tanzband“ sind.