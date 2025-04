Stars Juliette Binoche: Ihr Selbstbewusstsein wuchs mit dem Alter

27.04.2025

Juliette Binoche sprach darüber, dass sie mit zunehmendem Alter selbstbewusster geworden sei.

Die 61-jährige Schauspielerin verriet, dass sie in ihrem Beruf erfolgreicher denn je sei, weil sie sich jetzt wohl genug fühlen würde, die Regisseure um mehr Zeit zu bitten, um eine Szene zu perfektionieren.

Juliette erzählte in einem Interview mit dem ‚HELLO!‘-Magazin: „Als ich als Schauspielerin angefangen habe, konnte ich manchmal nicht die Einstellungen machen, die ich wollte. Am Ende des Tages spielte ich die Szenen immer und immer wieder, weil ich das Gefühl hatte, nicht dort angekommen zu sein, wo ich hinwollte.“ Binoche fügte hinzu, dass sie aufgrund ihres Selbstbewusstseins heute eine andere Beziehung zu den Filmemachern habe. Der Star sagte: „Jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem Regisseure sich nicht mehr trauen zu sagen: ‚Nein, es ist vorbei‘, wenn ich eine weitere Einstellung machen will.“ Juliette spielt in ihrem neuesten Film ‚The Return‘ wieder an der Seite von Ralph Fiennes, fast 30 Jahre, nachdem die beiden Stars zusammen in dem Oscar-prämierten Film ‚Der englische Patient‘ zu sehen waren.