Stars Justin Baldoni: Anwälte werfen Blake Lively „Medienhetze“ vor

Justin Baldoni December 2023 AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.01.2025, 15:25 Uhr

Die Anwälte von Justin Baldoni haben Blake Lively beschuldigt, eine „Medienhetze“ ausgelöst zu haben.

Die 37-jährige Schauspielerin verklagt derzeit ihren ‚It Ends With Us‘-Co-Star und Regisseur wegen sexueller Belästigung und dem Versuch, ihren Ruf zu zerstören. Er hält mit einer Klage dagegen, in der er sie der Erpressung und Verleumdung beschuldigt. Nachdem die ‚Gossip Girl‘-Schauspielerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds eine Schutzanordnung beantragt haben, um zu verhindern, dass Justins Anwälte sich äußern und „ungebührliches Verhalten“ an den Tag legen, haben diese nun die Ablehnung dieser „empörende“ Anfrage verlangt.

Ein Brief, den das ‚People‘-Magazin einsehen konnte, belegt, dass Justins Anwalt Kevin Fritz den Richter bat, die Schweigeanordnung abzulehnen, falls diese formell beantragt werde, und bezeichnete sie als eine „Einschüchterungstaktik“. In dem Brief heißt es: „Livelys Wunsch, die Wayfarer-Parteien zu zwingen, sich privat gegen öffentlich gemachte Vorwürfe zu verteidigen, ist keine rechtmäßige Grundlage für eine Schweigeanordnung. Es ist taktisches Spiel, und es ist empörend.“

Die Anwälte argumentierten, dass der 41-jährige Schauspieler und seine Kollegen bei Wayfarer Studios, die ebenfalls in der Klage der Schauspielerin genannt wurden, „aus der höflichen Gesellschaft verbannt wurden und Schäden in Höhe von Hunderten Millionen Dollar erlitten haben“, nachdem ihre Beschwerde öffentlich wurde. Sie bezeichneten die Folgen als „völlig katastrophal“, da Justin und seine Kollegen „sofort zu Objekten öffentlichen Hohns und Missachtung wurden.“ In dem Brief hieß es auch, dass Blake eine „Medienhetze“ gestartet habe, indem sie angeblich eine Kopie ihrer ursprünglichen Beschwerde an die ‚New York Times‘ weitergegeben habe.