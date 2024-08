"Ihr denkt, das sei witzig?" Sorge um schwangere Hailey: Justin Bieber legt sich mit Teenagern an Popstar Justin Bieber hat es offenbar satt, von Fans belagert zu werden. Seinen Ärger ließ er nun an einer Gruppe Jugendlichen aus, die ihn in einem Hotel verfolgt haben sollten. Ein Video macht im Netz die Runde.