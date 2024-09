Musik Justin Bieber: Er arbeitet an neuer Musik

Justin Bieber - FEB 22 - GETTY - Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 14:09 Uhr

Justin Bieber soll an seiner neuen Musik arbeiten.

Der ‚Love Yourself‘-Sänger ist mit dem 26-jährigen Singer-Songwriter Mk.gee ins Aufnahmestudio gegangen, der zuvor mit Künstlern wie Dijon, Omar Apollo und Kacy Hill zusammengearbeitet hat.

Der Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Michael Todd Gordon heißt, verriet in einem Interview gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung: „Er [Justin] ist auf der Suche nach neuer Musik. Alles, was aus seinem Mund kommt: Das ist Popmusik. Da kann man echt ziemlich wilde Sachen machen, einfach weil es etwas darstellt.” Der 30-jährige Justin musste den Rest seiner ‚Justice World Tour‘-Tournee zuvor abbrechen, nachdem er wegen des Ramsay-Hunt-Syndroms eine teilweise Gesichtslähmung erlitt und seine Gesundheit daraufhin an erster Stelle stand. In einem Video auf seinem Account auf Instagram, als er im Juni 2022 zum ersten Mal seine Konzerte verlegte, erklärte der Künstler: „Es ist offensichtlich, wie ihr es wahrscheinlich an meinem Gesicht sehen könnt. Ich habe dieses Syndrom namens Ramsay-Hunt-Syndrom und es wird von diesem Virus verursacht, das die Nerven in meinem Ohr und meine Gesichtsnerven angreift und mein Gesicht lähmte. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit verschlimmert sich. Es bricht mir das Herz, dass ich diese nächsten paar Shows verschieben muss (auf ärztliche Anordnung).“