Stars Justin Bieber: Er zollt Liam Payne Tribut

Justin Bieber -MiMi Mei Fair, February 20, 2023 London, England - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 14:00 Uhr

Justin Bieber hat Liam Payne Tribut gezollt.

Der ehemalige One Direction-Star starb am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren und Justin hat in den sozialen Medien Liam nun einen Post gewidmet und ein von Fans erstelltes Video in seinen Instagram Stories gepostet.

Der Videoclip zeigt ein von Fans erstelltes Denkmal und andere Tribute an den verstorbenen Popstar. Der Text für den Clip lautet: „Ruhe in Leichtigkeit, Liam.“ Das Video enthält auch ein Voiceover, das sagt: „Denk daran: Du darfst als Fan trauern. Du darfst jemanden lieben, den du noch nie getroffen hast. Man darf jemanden für seine Kunst bewundern. Du darfst weinen, zerbrechen, das Gefühl haben, dass ein Teil von dir weg ist.“

Liam starb nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires, Argentinien. Harry Styles, Liams ehemaliger Bandkollege, zollte dem Sänger anschließend Tribut und gab zu, dass er Liam „immer“ vermissen werde. Der 30-jährige Sänger, der neben Liam, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik zu der Chartstürmer-Boyband gehörte, schrieb auf Instagram: „Ich bin wirklich am Boden zerstört über Liams Tod. Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, dabei an seiner Seite zu sein. Liam lebte offenherzig, mit dem Herzen auf der Zunge. Er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, unterstützend und unglaublich liebevoll. Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, mein lieber Freund.“