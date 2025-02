Stars Justin Bieber ist glücklicher als je zuvor

Justin Bieber And Hailey Bieber - Instagram - Collected May 24th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 09:00 Uhr

Der 30-jährige Popstar hat zuletzt mit komischem Verhalten auf sich aufmerksam gemacht.

Justin Bieber ist trotz seines besorgniserregenden Verhaltens glücklicher als je zuvor.

Der 30-jährige Popstar zieht mit seiner 28-jährigen Ehefrau Hailey Bieber den sechs Monate alten Sohn Jack groß. Obwohl Justin seiner Partnerin vor kurzem auf Instagram entfolgt war und ein Spa in Los Angeles wiederholt ziemlich heruntergekommen verlassen hatte, betont ein Bekannter des ‚Peaches‘-Interpreten, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. „Justin geht es gut, er ist so glücklich wie er es lange nicht war.“

Während seine Fans sich fragen, was mit ihrem Idol los ist, scheint Justin sich keine Sorgen um seinen Ruf zu machen. „Es gibt keinen Zusammenbruch“, schildert der Insider im Interview mit ‚UsWeekly‘ weiter. „Und er kümmert sich einfach nicht darum, was andere Leute denken. Er weiß, dass es komisch aussieht, wenn er ein Spa ohne Shirt verlässt, aber so ist er einfach.“ Dass er Hailey Anfang Januar auf Instagram einen Korb verpasst hatte, sei laut Justin außerdem das Resultat von Hacking gewesen. „Jemand ist auf meinen Account gegangen und ist meiner Frau entfolgt. Es ist verdächtig da draußen“, kommentierte der Sänger den Vorfall.