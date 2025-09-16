Musik Justin Bieber: Rückkehr auf die Bühne für Coachella

Justin Bieber -MiMi Mei Fair, February 20, 2023 London, England - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger, der vor längerer Zeit eine Bühnenpause eingelegt hatte, wird im kommenden Jahr beim Coachella-Festival auftreten.

Justin Bieber feiert sein großes Comeback mit einem Headliner-Auftritt beim Coachella Festival 2026.

Der 31-jährige Popstar veröffentlichte im Juli sein siebtes Studioalbum ‚Swag‘ – das erste seit ‚Justice‘ (2021) – und legte Anfang September mit ‚Swag II‘ nach. Nun wird er im April in Kalifornien erstmals als Haupt-Act auf der Bühne des Kultfestivals stehen, gemeinsam mit Sabrina Carpenter und der kolumbianischen Superstar-Sängerin Karol G.

Bisher war Bieber nur als Gast-Performer bei Coachella zu sehen, doch 2026 markiert sein offizielles Headliner-Debüt. Carpenter gab ihr Festival-Debüt im Vorjahr, während Karol G schon 2022 in Indio auftrat. Laut Line-up führt Carpenter das Programm am Freitag an, unterstützt von Acts wie The XX, Turnstile und Teddy Swims. Am Samstag übernimmt Bieber das Ruder, begleitet von Größen wie The Strokes, Addison Rae, David Byrne, Labrinth und Interpol. Das Festivalfinale am Sonntag gehört Karol G, die sich die Bühne unter anderem mit Young Thug, Wet Leg, Iggy Pop und FKA Twigs teilen wird.

Coachella findet 2026 an zwei Wochenenden statt: vom 10. bis 12. April sowie vom 17. bis 19. April. Für Aufsehen sorgt auch ein mysteriöser Hinweis im Line-up: „Das Bunker-Debüt von RADIOHEAD KID A MNESIA“ – eine Anspielung auf das 2021 veröffentlichte Kompilationsprojekt ‚Kid A Mnesia‘, das die Alben ‚Kid A‘ (2000) und ‚Amnesiac‘ (2001) neu auflegte. Zum Vergleich: Coachella 2025 wurde von Lady Gaga, Green Day, Post Malone und Travis Scott angeführt, mit Auftritten unter anderem von Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion und Shaboozey.

Für Bieber bedeutet der Gig die Rückkehr auf die große Live-Bühne nach einem Jahr voller neuer Musik. Produzent Cash Cobain, der eng mit dem Sänger an ‚Swag‘ gearbeitet hat, verriet gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Wir haben im Wohnzimmer aufgenommen. Er hat bis zum Tag vor der Veröffentlichung noch Änderungen gemacht.“ Er schilderte den kreativen Prozess: „Wir saßen mit mehreren Musikern und Songwritern im Kreis, er hatte ein Mikrofon, es lief ein Beat und er fragte mich, ob ich Ideen hätte. Ich habe einfach angefangen zu harmonisieren. Alles wurde aufgenommen. Später rief er mich an, wollte ein paar Änderungen. Und einen Tag nachdem ich sie abgeliefert hatte, war das Album draußen.“