Stars Justin Theroux: Es war Liebe auf den ersten Blick

Bang Showbiz | 20.09.2024, 09:53 Uhr

Der Schauspieler schwärmt von seiner schönen Verlobten Nicole Brydon Bloom.

Justin Theroux war hin und weg, als er seine Verlobte zum ersten Mal sah.

Der ‚Beetlejuice Beetlejuice‘-Darsteller, der von 2015 bis 2018 mit Jennifer Aniston verheiratet war, lernte Nicole Brydon Bloom auf einer Party kennen. Nachdem ein Freund ihm prophezeit hatte, er habe „die Richtige“ gefunden, machte er den ersten Schritt und ging zu der 29-jährigen Schauspielerin, um sie anzusprechen.

Bei einem Auftritt in der ‚Drew Barrymore Show‘ verriet Justin über das Kennenlernen: „Ein Freund von uns hatte eine Art Party in seinem Restaurant, einer Bar. Der erste Eindruck war: Wow. Und dann hat ein Freund von mir, der mit mir da war, wortwörtlich gesagt: ‚Das ist die Richtige‘. Wir hatten uns noch nicht einmal getroffen. Und ich dachte: ‚Sie ist so umwerfend.‘ Also ging ich rüber und fing an zu reden und solche Sachen und es entwickelte sich weiter.“

Mit der romantischen Geschichte erregte er Drews Interesse. „Das passiert?! Ich gehe die ganze Zeit aus. Ich lerne nie jemanden kennen!“, klagte die Schauspielerin, die derzeit Single ist. Daraufhin erwiderte der 53-Jährige: „Du musst mit mir abhängen. Ich werde dein Flügelmann sein. Ich bringe dich herum. Das machen wir.“

Die Moderatorin wollte von Justin wissen, woher er wusste, dass er es mit Nicole ernst meinte. „Es ist eine dieser Sachen, die sich einfach entwickeln“, erwiderte der Hollywood-Star. Von Dating-Apps riet er Drew dagegen ab: „Es muss definitiv im echten Leben sein. Verlass dich nicht auf eine App.“