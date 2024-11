Stars Kaley Cuoco: Sie und ihr Verlobter Tom Pelphrey gehen zur Paartherapie

Tom Pelphrey And Kaley Cuoco - Engaged - Instagram - August 14th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 09:00 Uhr

Die Stars haben sich dazu entschlossen, zur Paartherapie zu gehen.

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey haben sich dazu entschlossen, zur Paartherapie zu gehen.

Die 38-jährige Schauspielerin und ihr 42-jähriger Verlobter sind seit 2022 zusammen und Kaley hat jetzt erzählt, dass sie regelmäßig an Therapiesitzungen teilnehmen.

Kaley, die mit Tom die 19 Monate alte Matilda hat, verriet in der ,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ über ihre Erfahrungen als Mutter: „Es ist eine wilde Reise, Jimmy. Ich meine, es ist ein Abenteuer. Sie ist 19 Monate alt. Es ist viel.” Kaley gab zu, dass die Betreuung ihrer Tochter sie in letzter Zeit körperlich stark belastet habe, aber die Schauspielerin liebt ihre Erfahrung als Mutter letztendlich und meinte, dass die Paartherapie ihr tatsächlich dabei geholfen hat, mit ihrem Stress umgehen zu können. Cuoco erklärte: „Ich habe neulich versucht, unserem Paartherapeuten zu erklären, warum ich so müde bin … Sie sollten alle in einer Paartherapie sein, nur zu Ihrer Information.“ Der ,The Big Bang Theory‘-Star verglich die Erziehung ihrer Tochter scherzend damit, „sich jeden Tag um seinen betrunkenen besten Freund zu kümmern“. Kaley war zwischen 2018 und 2022 mit dem Springreiter Karl Cook verheiratet und fügte hinzu: „Sie weinen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Sie sorgen dafür, dass sie es auf die Toilette schaffen, oder Sie wischen ihr Erbrochenes von was auch immer auf. Und sie sind außer sich, und Sie sorgen den ganzen Tag über dafür, dass sie nicht sterben.“