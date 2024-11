Stars Kanye West: Anklage wegen Übergriff

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2024, 15:56 Uhr

Der Rapper soll ein Model am Set seines Musikvideos angegriffen haben.

Kanye West wurde wegen eines angeblichen tätlichen Übergriffs angezeigt.

Der ‚Stronger‘-Interpret soll die ‚America’s Next Topmodel‘-Finalistin Jenn An attackiert und „pornografisch gewürgt“ haben. Der Vorfall soll sich bereits 2010 am Set des Musikvideos zum Song ‚In for the Kill‘ von La Roux im Chelsea Hotel in Manhattan zugetragen haben. In den offiziellen Gerichtsdokumenten, die unter anderem dem ‚Rolling Stone‘ vorliegen, erklärte die Klägerin, dass sie in Lingerie gekleidet gewesen sei, als Kanye am Set ankam, auf sie zeigte und „Gebt mir das asiatische Mädchen“ gesagt haben soll. Der umstrittene Musiker habe daraufhin seine „eigene Produktion“ begonnen und die Kameracrew angewiesen, auf sie einzuzoomen, als er sich vor ihr aufbaute und „heftig atmete“. Es steht weiter zu lesen: „Vor der Kamera begann der Angeklagte West die Klägerin mit einer Hand zu würgen. Er legte dann seine andere Hand um ihren Hals und strangulierte sie weiter. Er rammte ihr daraufhin mehrere Finger in den Hals, führte sie ein und aus und würgte sie.“

Der 47-Jährige habe laut dem Model mit seinen Gesten erzwungenen Oralsex simulieren wollen. Außerdem soll Ye gerufen haben: „Das ist Kunst. Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso.“ Obwohl Jenn sich hilfesuchend umgesehen habe, soll ihr niemand am Set geholfen haben. Ob ihre Anklage Folgen für Kanye wird, bleibt abzuwarten.