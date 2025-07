Stars Kate Beckinsale: Emotionale Hommage an ihre Mutter Judy Loe Kate Beckinsale hat einen Videoclip geteilt, in dem sie zu Tränen gerührt ist, als sie ihrer Mutter im Krankenhaus etwas vorsingt. Die 51-jährige Schauspielerin postete online einen Clip, in dem sie den Song ‚Bye, Bye Love‘ von den Everly Brothers singt, was eine Hommage an eine Harmoniegruppe ist, in der ihre Mutter Judy Loe (78) […]