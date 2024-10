Musik Kate Hudson über die Veröffentlichung ihres Debütalbums ‚Glorious‘

Bang Showbiz | 09.10.2024

Kate Hudson verriet, dass sie nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums einen „Seufzer der Erleichterung“ erlebte.

Die 45-jährige Schauspielerin war jahrzehntelang in Hollywood auf der großen Leinwand zu sehen, bevor sie sich 2023 mit der Veröffentlichung ihres ‚Glorious‘-Albums der Musik zuwandte und erklärte, dass das neue Unterfangen sie dorthin gebracht habe, wo sie sein sollte.

Hudson erklärte in einem Interview gegenüber der US-Fernsehsendung ‚Extra‘: „Nachdem ich dieses Album veröffentlicht hatte, war da nur dieser Seufzer der Erleichterung, so nach dem Motto: ‚Ja, ich bin genau da, wo ich sein sollte. Kreativ.‘ Kreativ, wo ich mich kreativ fühle, es fühlt sich wirklich friedlich an!“ Die ‚Almost Famous – Fast berühmt‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson den 20-jährigen Sohn Ryder großzieht, ist mit dem Musiker Danny Fujikawa verlobt und die beiden arbeiteten trotz ihrer anfänglichen Bedenken zusammen an dem Projekt. Kate, die mit Danny die sechsjährige Tochter Rani hat, erzählte: „Es gibt Momente, in denen man sich fragt: ‚Ist es gesund, mit seinem Partner zusammenzuarbeiten?‘ Aber wir haben es herausgefunden und Danny ist so talentiert. Ich fühle mich fast wie ein Narr, wenn ich nicht in dieser Funktion mit ihm zusammenarbeiten würde. Ich fühle mich so glücklich und wir schreiben wirklich gut zusammen.”