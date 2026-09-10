Stars Kate Hudson verrät, warum sie ihren Verlobten Danny Fujikawa nicht heiraten möchte

Kate Hudson - 98th Annual Oscars - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 14:00 Uhr

Kate Hudson ist seit 2021 mit Danny Fujikawa verlobt. Trotz ihrer langjährigen Beziehung ist eine Hochzeit nicht in Sicht.

Kate Hudson findet, dass eine Hochzeit „zu teuer“ wäre.

Die US-Schauspielerin, die sich 2021 nach vier Jahren Beziehung mit dem Musiker Danny Fujikawa verlobt hat, gibt zu, dass sie trotz ihres Liebesglücks nach wie vor keinen großen Wunsch verspürt, den Bund fürs Leben zu schließen. Im Podcast ‚Sibling Revelry‘, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Oliver Hudson betreibt, enthüllte sie: „Das ist auch ein Grund, warum ich nicht heiraten möchte – es ist zu teuer. Ich will einfach nur Häppchen. Ich möchte so etwas wie Chips und Salsa.“

Kate zieht mit ihrem Verlobten die gemeinsame Tochter Rani (7) groß. Außerdem hat sie den 22-jährigen Sohn Ryder mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson sowie den 15-jährigen Sohn Bingham mit ihrem Ex-Verlobten Matt Bellamy. Die ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘-Darstellerin räumte ein, dass es ihr bei einer „so großen Familie“ schwerfallen würde, sich mit ihrem Partner auf eine Gästeliste zu einigen. „Ich bin immer noch nicht verheiratet. Ich bin nur verlobt und denke ständig über die Hochzeit nach – darüber, was wir machen werden“, gestand sie. „Und jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken, wen wir einladen müssen, sagt Danny: ‚Ich möchte einfach eine kleine Hochzeit.'“

Allerdings lasse sich diese Wunschvorstellung nicht mit der Realität vereinbaren. „Ich sage: ‚Allein unsere Familie besteht aus etwa 50 Menschen.‘ Es gibt eine Million Kinder. Es gibt eine Million Onkel, Tanten und Cousins“, enthüllte die blonde Schönheit. Kates Bruder Oliver verriet, dass er und seine Frau Erinn Bartlett eine ziemlich harte Regel aufgestellt hatten, um ihre Gästeliste überschaubar zu halten.

„Wir hatten nur 80 Gäste. Ich wollte bei meiner Hochzeit niemanden zum ersten Mal treffen. Also sagte ich zu Erin: ‚Schau, deine Freundinnen aus der Highschool – ich verstehe es, das sind deine Freundinnen. Aber es tut mir leid, ihre Ehemänner können nicht kommen'“, berichtete er. Der 50-Jährige gab zu, dass ihn diese Regel möglicherweise zu einem „Ar***“ machte, ihm aber wichtig war. Bei seiner eigenen Hochzeit habe er nicht Smalltalk mit unbekannten Gesichtern machen wollen.