Stars Kate Hudson: Wird ihre Tochter ein Partygirl?

Kate Hudson - InStyle Awards 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 14:25 Uhr

Die 45-jährige Schauspielerin ist überzeugt davon, dass ihre kleine Tochter gerne feiern gehen wird.

Kate Hudson ist überzeugt davon, dass ihre Tochter ein Partygirl wird.

Die 45-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa die sechsjährige Rani Rose groß. Schon jetzt geht Kate davon aus, dass ihre Kleine es in einigen Jahren ziemlich wild treiben wird. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ verriet Kate über den kürzlichen Geburtstag ihres Kindes: „Wir schmissen eine große Party. Und sie wollte so viele Menschen wie möglich einladen. Sie ist ein Partygirl und ich bin überzeugt davon, dass wir das irgendwann in ihrer Jugend sehen werden… Sie ist der Kracher. Sie wollte einfach eine Tanzparty haben und das haben wir gemacht.“

Die ‚Almost Famous‘-Darstellerin, die außerdem den 20-jährigen Sohn Ryder mit ihrem Ex Chris Robinson sowie den 13-jährigen Bellamy mit ihrem ehemaligen Verlobten Matt Bellamy hat, ist auch die Stiefmutter von Dannys Kindern. Ihre Patchwork-Familie findet Kate großartig, wie sie vor kurzem in einem Interview preisgab. Gegenüber ‚PEOPLE‘ erklärte sie: „Es ist interessant, wenn du eine moderne Familie hast. Es gibt so viel Liebe für die Kinder!“