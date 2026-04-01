Musik KATSEYE stellen neue Single ‚Pinky Up‘ vor

KATSEYE - Nickelodeon Kids Choice Awards 2025 - Jeffrey Mayer/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 14:00 Uhr

KATSEYE stellen neue Single 'Pinky Up' vor – kurz vor ihrem Coachella-Debüt.

KATSEYE haben mit der Ankündigung ihrer kommenden Single ‚Pinky Up‘ eine neue Ära eingeläutet.

Die K-Pop-Girlgroup veröffentlichte eine Reihe kryptischer Social-Media-Posts, die Fans in einen regelrechten Detektivmodus versetzten. Der erste Teaser, der am 30. März geteilt wurde, zeigte die Mona Lisa, wie sie elegant eine dampfende Tasse Tee mit erhobenem kleinen Finger hält. Der zweite Clip – am nächsten Morgen veröffentlicht – zeigte eine Arcade-Greifmaschine mit dem Namen der Gruppe, die ein Schwert aus einem Haufen glitzernder Plüschtiere und einer einzelnen Teetasse greift. Die Bildunterschrift lautete geheimnisvoll: „Wir schreien von Wolke 7!!“ Ihr dritter Beitrag bestätigte schließlich den Song und das Artwork: Zu sehen ist eine Person, die neben einer Teetasse und einer Spielzeugkatze auf einem Teppich kniet, während der Titel in kräftigen pinken Buchstaben über das Bild gelegt ist. Die Gruppe gab außerdem das Veröffentlichungsdatum bekannt: den 9. April.

‚Pinky Up‘ erscheint einen Tag bevor KATSEYE am 10. April beim Coachella auftreten und dort ihr Debüt geben. Gleichzeitig ist es ihre erste Veröffentlichung, seit HYBE und Geffen Records bekannt gegeben haben, dass Mitglied Manon Bannerman vorübergehend eine Pause einlegt, um sich auf ihre „Gesundheit und ihr Wohlbefinden“ zu konzentrieren. Auf ‚Weverse‘ erklärten sie: „Hallo. Nach offenen und gründlichen Gesprächen teilen wir mit, dass Manon eine vorübergehende Pause von den Gruppenaktivitäten einlegen wird, um sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu konzentrieren.“ Die Gruppe betonte, dass sie diese Entscheidung „voll und ganz unterstützt“, und fügte hinzu: „KATSEYE bleibt entschlossen, füreinander und für die Fans da zu sein, die uns alles bedeuten. Wir freuen uns darauf, wieder zusammen zu sein, wenn die Zeit reif ist.“ Bis zu ihrer Rückkehr wird die Gruppe ihre Aktivitäten mit Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza und Yoonchae Jeung fortsetzen. Abschließend erklärten sie: „Vielen Dank an unsere EYEKONS für eure anhaltende Liebe, Geduld und euer Verständnis.“