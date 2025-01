Stars Katy Perry: Dank ihrer Tochter ist alles positiver

Katy Perry - December 2024 - Getty Images - iHeartRadio Q102 Jingle Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin schwärmt von ihrer vierjährigen Tochter, die sie mit ihrem Verlobten Orlando Bloom hat.

Katy Perry liebt es, die Welt durch die Augen ihrer Tochter zu sehen.

Die US-Popsängerin zieht mit ihrem Verlobten Orlando Bloom die vierjährige Daisy groß. Derzeit bereitet sich die Musikerin auf ihre große ‚Lifetimes‘-Tour vor, die im April startet. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verrät Katy nun, dass sie alles mit einem liebevollen Gefühl betrachtet, seit sie Mutter ist.

„Es ist wieder wie Weihnachten, wenn man es mit den Augen eines Kindes sieht. Es gibt so viel Licht, Freude und Hoffnung. Eine Sache, die ich einführen werde, ist eine frühere Showtime, denn jetzt fühle ich mit all den Müttern, die wegen mir etwas durchmachen mussten, als ich meine Show um 21.15 Uhr begann“, gesteht sie.

Die ‚I Kissed A Girl‘-Hitmacherin war zuletzt 2017 mit ihrer ‚Witness‘-Tour unterwegs. 2021 startete sie eine zweijährige Dauershow mit dem Titel ‚Play‘ in Las Vegas. Mit ihren kommenden Konzerten will Katy den Fans etwas völlig Neues bieten. „Es gibt vermutlich ein Segment, das einige Überraschungen enthält. Wir müssen die Kids auf Trab halten, wisst ihr?“, kündigt sie an.

Seit ihrem Durchbruch in den späten 2000er Jahren ist die ‚Roar‘-Interpretin eine feste Größe in der Popszene. Über die Setlist für ihre Welttournee hat sich Katy viele Gedanken gemacht. „Ich mag es, wenn alles auf seine eigene Art und Weise vertreten ist, aber ich fühle mich meinem Publikum gegenüber verantwortlich, dass es in irgendeiner Form mitsingen kann“, erklärt der Star. „Es gibt Lieder, die sie kennen und mit denen sie aufgewachsen sind, und es gibt Nostalgie-Songs, die die Leute als Lebensmotto oder für eine bestimmte Zeit in ihrem Leben übernommen haben, egal ob es eine schwere oder eine glückliche Zeit war.“