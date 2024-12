Stars Katy Perry: Witzige Weihnachtstradition mit Orlando Bloom

Katy Perry and Orlando Bloom at the MTV Video Music Awards - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin und der ‚Fluch der Karibik‘-Darsteller haben es sich zur Tradition gemacht, die Weihnachtszeit mit all ihren Nachbarn einzuläuten.

Katy Perry verkleidet sich an Weihnachten als Grinch.

Die Popsängerin, die mit ihrem Verlobten Orlando Bloom die vierjährige Tochter Daisy Dove hat, verrät, dass sie gerne als der miesepetrige Charakter in der Nachbarschaft herumläuft und Weihnachtslieder singt.

Bei der Aufzeichnung ihres bevorstehenden ITV-Specials sprach die Musikerin über ihre Pläne für die Feiertage. „Wir werden zu Hause in Amerika sein und etwas tun, was wir jedes Jahr tun“, erzählte sie laut ‚The Sun‘. „Wir mieten einen Rollwagen und verkleiden uns und auf dem Rollwagen sind Lichter. Wir fahren zu allen Nachbarn in meiner Heimatstadt und sehen uns all ihre Lichter an. Manchmal gibt es auch heißen Kakao und ich bin als Grinch verkleidet und es wird super lustig sein. Wir gehen Weihnachtslieder singen. Wir werden an die Türen der Leute klopfen und ein paar Weihnachtslieder singen.“

Die ‚I Kissed A Girl‘-Interpretin lebt in der Nähe von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kalifornien. Der britische Royal verriet bereits, dass er und seine Frau eine Art Freundschaft zu dem Promi-Paar aufgebaut haben. „Erst vor zwei Tagen hat mir Orlando Bloom eine Nachricht geschickt, weil er in der Nähe wohnt und wir wegen der Paparazzi in Kontakt bleiben“, enthüllte Harry im ‚Armchair Podcast‘. „Er schickte mir ein Foto, das sein Sicherheitsdienst von diesem langhaarigen Kerl mit einer Mütze, AirPods und seiner riesigen Kamera auf dem Rücksitz seines Geländewagens gemacht hatte.“