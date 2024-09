Stars Katy Perry zieht Orlando Bloom bei den VMAs auf

Katy Perry and Orlando Bloom - Academy Museum of Motion Pictures Opening Gala 21 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 09:57 Uhr

Die Sängerin hatte gut lachen: Bei der Musikpreisverleihung wurde sie gleich zweimal ausgezeichnet.

Katy Perry bedankte sich bei ihrem Verlobten Orlando Bloom für den „Abwasch“, als sie bei den MTV Video Music Awards (VMAs) zwei Preise abräumte.

Die 39-jährige Popsängerin erhielt am Mittwochabend (11. September) den Michael Jackson Video Vanguard Award und den Preis für die ikonischste VMA-Performance für ihre Hit-Single ‚Roar‘. Vor dem Publikum in der UBS Arena in Long Island, New York, sagte Katy: „Danke an Orlando, dass er mich auf dem Boden hält und den Abwasch macht, und schließlich an meine Daisy, die einzige Blume, die ich je brauchen werde.“ Dabei handelt es sich um die vierjährige Tochter des Promi-Paars.

Die ‚Teenage Dream‘-Interpretin erklärte außerdem: „Ich bin wirklich begeistert, wenn ich mich heute in der Musikszene umsehe und all die erstaunlichen jungen Künstler sehe, die mit Selbstvertrauen, Verletzlichkeit und Authentizität agieren.“

Für alle Newcomer hatte Katy eine wichtige Botschaft im Gepäck. „Ich habe oft gehört: Tu dies, sag das nicht, trag das, schneid dir nicht die Haare. Einer der wichtigsten Gründe, warum ich jetzt hier stehe, ist, dass ich gelernt habe, all den Lärm auszublenden, gegen den jeder einzelne Künstler in dieser Branche ständig ankämpfen muss, besonders Frauen“, erzählte sie. „Ich möchte nur von ganzem Herzen sagen: Tut alles, was nötig ist, um euch selbst und eurer Kunst treu zu bleiben.“

Die Chartstürmerin fügte hinzu: „Schaltet die sozialen Medien aus, schützt eure mentale Gesundheit. Haltet inne. Berührt Gras. Und tu das, wozu ihr geboren wurdet, so wie ich dazu geboren wurde, das hier zu tun.“