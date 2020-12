15.12.2020 19:30 Uhr

Katzenberger präsentiert das Beste aus 15 Jahren „Goodbye Deutschland!“

Die Auswanderer-Doku wird 15 Jahre alt. Seit 2005 begleitet VOX Menschen bei ihren Träumen und Plänen vom Auswandern und hat seitdem echte TV-Stars hervorgebracht.

Denn Konny Reimann und Daniela Katzenberger wurden erst durch ihre Teilnahme bei „Goodbye Deutschland“ bekannt. Heute sind beide feste TV-Größen und haben eigene Doku-Sendungen.

Die Highlights aus 15 Jahren

Zur Feier des Tages präsentiert Daniela Katzenberger zum Jubiläum die besten Geschichten – die größten Pechvögel und die ruhmreichsten Glücksritter.

Der Vater aller Auswanderer Konny Reimann versinkt mit seiner Hafenkneipe im Hochwasser von Texas. Mallorca-Jens Büchner wird Vater und Zwillingen. Und auf Kreta kämpft Familie Sommer mit den griechischen Möbelpackern.

Daniela erinnert sich zurück

Seit 15 Jahren begleitet Goodbye Deutschland Auswanderer, die all ihren Mut zusammennehmen, die Heimat verlassen, um für ihren großen Traum in ein fremdes Land zu gehen.

„Die Katze“ selbst macht sich vor über 10 Jahren mit Goodbye Deutschland auf den Weg nach Los Angeles. Sie will Hugh Hefner kennenlernen und Playboy-Bunny werden!

Andere Auswanderer

Weitere Geschichten: Der erste aller Auswanderer Konny Reimann im Überschwemmungs-Chaos: Seine Hafenkneipe in Texas ist bis zur Decke überflutet.

Christian Blankenhorn führt ein Familienleben zwischen den Welten: seine Familie im brasilianischen Dschungel – er in Deutschland. Und jetzt liegt seine Frau mit dem zweiten Kind in den Wehen. Und Angela Wolf aus München verliebt sich im Urlaub auf Sansibar Hals über Kopf in den Hotel-Kofferträger und wandert nur wenige Wochen später zu ihm aus.

„Viva Goodbye Deutschland! Das Beste aus 15 Jahren“ heute um 20:15 Uhr auf VOX.