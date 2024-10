Stars Keanu Reeves: Erster Auftritt als Rennfahrer

Keanu Reeves at Moto GP July 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2024, 15:27 Uhr

Der 60-jährige Schauspieler hat sich am Samstag erstmals professionell auf die Piste begeben.

Keanu Reeves feiert sein Debüt auf der Rennstrecke.

Der 60-jährige Schauspieler hat am Samstag (5. Oktober) am ‚Toyota GR Cup’ in Indianapolis teilgenommen. Obwohl es sein erstes professionelles Rennen war, schaffte es Reeves auf Platz 25 von insgesamt 35 Fahrern zu landen. Im Laufe des Wettkampfes geriet der Wagen des Hollywoodstars für einige Sekunden außer Kontrolle und landete auf der Rasenfläche neben der Rennstrecke. Glücklicherweise konnte eine Kollision jedoch verhindert werden. Nachdem Reeves mitgeteilt hatte, dass er okay sei, durfte er wieder ins Rennen einsteigen. Mit seiner Leistung qualifizierte er sich für ein weiteres Rennen am Sonntag (6. Oktober).

Seine Premiere als Profirennfahrer absolvierte der ‚Matrix‘-Darsteller im Auto ‚BRZRKR‘ mit der Nummer 92. Der Wagen ist im Stil des Comics ‚The Book of Elsewhere‘ lackiert, den Reeves vor kurzem veröffentlicht hatte. Bei dem Rennen am Wochenende handelte es sich zwar um den ersten professionellen Wettkampf für den Filmstar, in der Vergangenheit nahm er jedoch bereits am Promi-Rennen ‚Toyota Grand Prix of Long Beach‘ teil, wo er 2009 sogar den Sieg holte.