Musik Keine weiteren geheimen Beatles-Tracks mehr

Giles Martin - The Beatles Get Back Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2026, 17:37 Uhr

Es gibt keine weiteren geheimen Beatles-Tracks mehr.

Produzent Giles Martin erklärt, dass es keine weiteren bislang unveröffentlichten Beatles-Songs mehr geben werde.

Der Produzent hat über mehrere Jahre hinweg die Archive der Fab Four für die neu aufgelegte ‚Beatles Anthology‘-Reihe bei Disney Plus sowie für neu abgemischte Alben und Songs durchforstet, glaubt jedoch nicht, dass noch unbekanntes Material existiert. Laut ‚The Sun‘ sagte er: „Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Das sage ich zwar immer – und dann taucht doch wieder etwas auf. Aber ich denke wirklich, da ist nichts mehr. Es ist unglaublich, wie groß das Interesse an den Beatles immer noch ist.“

Giles’ Vater, Sir George Martin – der 2016 verstarb – war für seine Arbeit mit der Band als „der fünfte Beatle“ bekannt. Giles genießt es, sich intensiv mit dem Werk seines Vaters zu beschäftigen. Er sagte: „Die Beatles haben eine solche Kraft, dass die Menschen einfach alles über sie wissen wollen. Das ist wirklich schön. Ich liebe meinen Vater. Wir standen uns unglaublich nahe. Ihre Musik und das, was sie geschaffen haben, gibt den Menschen ein besseres Gefühl. An diesem Material zu arbeiten und dabei meinem Vater so nahe zu sein, ist etwas ganz Besonderes.“

Giles Martin stellte das neue Album ‚Anthology 4‘ zusammen und remasterte die komplette Sammlung für die Neuveröffentlichung der ‚Beatles Anthology‘-Reihe im Jahr 2025. Außerdem arbeitet er mit Regisseur Sam Mendes an vier kommenden Beatles-Filmen, von denen sich jeder auf ein anderes Bandmitglied konzentriert: John Lennon, Sir Paul McCartney, George Harrison und Sir Ringo Starr.