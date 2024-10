Stars Kelly Rizzo: Bob Saget würde seinen Segen geben

Kelly Rizzo at Fourth Annual Critics Choice Real TV Awards – June 12 2022 – Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 11:00 Uhr

Kelly Rizzo glaubt, dass ihr verstorbener Ehemann Bob Saget ihre Beziehung mit Breckin Meyer gutheißen würde.

Die 45-jährige Schauspielerin war am Boden zerstört, als der ‚Full House’-Star im Januar 2022 im Alter von 65 Jahren starb, nachdem er während einer Comedy-Tournee tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Seit einiger Zeit ist sie mit dem ‘Clueless – Was sonst!’-Schauspieler Breckin (50) zusammen, der die Romanze im Februar bei einer Grammys-Party öffentlich machte.

Und Kelly verriet, dass Breckin sie „so sehr unterstützt“, dass sie Bob immer noch erwähnt und sogar von den Töchtern des verstorbenen Stars – Aubrey (37), Lara (35) und Jennifer Saget (31) – „willkommen geheißen“ wurde. Sie erzählte ‘E! News’: „Er war einfach so unterstützend. Vom ersten Tag an war das eine große Sache für ihn. Er wusste, was ich durchgemacht habe, und er wusste es zu schätzen und akzeptierte es – und spricht immer gerne über Bob.“ Sie fügte hinzu: „Es ist nie so: ‚Oh, ich will Bob nicht erwähnen. Ich will nicht, dass Breckin sich deswegen schlecht fühlt.’ Er war einfach immer so nett dazu. Es war wirklich etwas Besonderes. Es ist wirklich schön, dass ich mich mit ihm weiterentwickeln konnte.“

Bobs Mädchen haben schon ein paar Mal mit dem Paar zu Abend gegessen. Sie sagte: „Es ist ziemlich unmöglich, Breckin nicht zu mögen. Er hat sich mehrmals mit Bobs Mädchen getroffen. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Sie bewundern ihn. Er betet sie an. Es war wirklich sehr, sehr nett. Sie haben ihn sozusagen willkommen geheißen.“

Und Kelly glaubt zudem, dass Breckin die einzige Person ist, mit der Bob „in Ordnung“ wäre.