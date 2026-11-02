Musik Kelly Rowland äußert sich zu möglicher Destiny’s-Child-Reunion beim Super Bowl 2027

Beyonce and Destinys Child - Superbowl - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 11:00 Uhr

Kelly Rowland äußert sich zu einer möglichen Destiny's-Child-Reunion beim Super Bowl 2027.

Könnte es beim Super Bowl 2027 zu einem Wiedersehen von Destiny’s Child kommen?

Kelly Rowland hat sich nun zu den Spekulationen geäußert. Ob sie gemeinsam mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen Beyoncé und Michelle Williams auf der Bühne stehen wird, ließ die Sängerin allerdings offen. Im vergangenen Monat wurde bekannt gegeben, dass Jay-Z als Hauptact für die Halbzeitshow des Super Bowl LXI auftreten wird. Das Football-Endspiel findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, statt. Da Beyoncé mit dem Rapper verheiratet ist, kam schnell die Frage auf, ob auch Destiny’s Child Teil der Show sein könnte. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ reagierte Rowland zurückhaltend. „Das geht mich nichts an. Es ist seine Performance. Das ist nicht meine Angelegenheit“, erklärte die 45-Jährige.

Ganz ausgeschlossen wäre ein Wiedersehen des Trios nicht. In der Vergangenheit standen Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams bereits mehrfach wieder gemeinsam auf der Bühne. Dazu gehörte auch Beyoncés Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2013. Zuletzt kamen die drei Sängerinnen beim Konzert anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Jay-Zs Karriere im SoFi Stadium zusammen. Rowland erinnerte sich gegenüber ‚People‘ begeistert an den Abend am 23. Oktober. „Wir waren für unseren großen Bruder da, und Bey war für ihren Mann da.“ Jay-Z habe eine beeindruckende Show abgeliefert. Besonders der zweite Konzertabend sei von einer außergewöhnlichen Stimmung geprägt gewesen: „Ich weiß nicht, wie das Dach des Stadions noch an seinem Platz bleiben konnte. Die Energie war überall spürbar. Es war einfach unglaublich.“

Für Jay-Z selbst bedeutet der Auftritt beim Super Bowl einen lang gehegten Traum. In einer Stellungnahme bezeichnete er die Gelegenheit als „Traum, der wahr wird“. Er blickte dabei auf seinen musikalischen Weg zurück: „Von ‚Reasonable Doubt‘ bis auf die Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow – das war eine lange Reise. Drei Jahrzehnte voller Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt.“ Jay-Z und seine Firma Roc Nation arbeiten bereits seit 2019 mit der NFL zusammen. Das Unternehmen berät die Liga in Sachen Unterhaltung und ist maßgeblich an der Gestaltung der Halbzeitshow beteiligt. In den vergangenen Jahren traten dort unter anderem Shakira, Jennifer Lopez, Kendrick Lamar, Usher und Bad Bunny auf. NFL-Commissioner Roger Goodell verriet nun, dass er sich Jay-Z schon lange persönlich als Performer für die Show gewünscht habe. „Als wir unsere Vereinbarung mit Roc Nation zur Produktion der Halbzeitshow getroffen haben, hatte ich nur einen Wunsch: dass Jay-Z eines Tages selbst auf der Bühne steht, wann immer für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen ist“, erklärte Goodell. Er freue sich darauf, dass Fans weltweit dessen künstlerische Arbeit und kulturellen Einfluss bei dem Großereignis erleben könnten.