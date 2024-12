Film Jared Leto: Er spielt in ‚Masters of the Universe‘ mit Jared Leto wird Skeletor im kommenden ‚Masters of the Universe‘ spielen. Der ‚House of Gucci‘-Darsteller wurde erstmals im September mit der Rolle in Verbindung gebracht und nun wurde seine Besetzung für den finsteren Zauberer, He-Mans Erzfeind, bestätigt. Und das ist noch nicht alles, denn ‚Deadline‘ berichtet, dass der von Travis Knight inszenierte Live-Action-Film für Amazon, […]