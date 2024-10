Musik Kendrick Lamar: Musik ist nicht mehr seine Priorität

Kendrick Lamar accepts the Best Rap Album award 65th Grammy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 11:00 Uhr

Für Kendrick Lamar ist Musik nicht das Endziel und seine Arbeit in der Branche sei „nur der Anfang“.

Der 37-jährige Rapper und Songwriter hofft, in Zukunft mehr „kommunizieren“ zu können, und er ist dankbar, dass die Musik ein Gefäß war, das ihm geholfen hat, seine Lebensziele auf den richtigen Weg zu bringen.

Auf die Frage von SZA, was seine Zukunftspläne sind, sagte er dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘: „Es erfüllt mich, meine Erfahrungen mit den Jugendlichen zu teilen und ihnen zu ermöglichen, diese Geschichten und Erfahrungen zu hören und sie nachzumachen. Um Ihre Frage zu beantworten: Es geht um die Kommunikation mit Menschen im Allgemeinen. Und ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit in der Musik erst der Anfang ist. Ich glaube nicht, dass es mein Endziel ist. Ich weiß, dass es nicht mein Endziel ist. Musik ist nur ein Gefäß, das mich dorthin bringt.“

Obwohl Kendrick sich noch nicht genau sicher ist, was stattdessen sein Endziel ist, plant er, so viele Informationen wie möglich aufzunehmen. Er sei ein „Nerd“, wenn es darum geht, herauszufinden, was seine Berufung sein könnte. Auf die Frage nach seiner Zukunft fügte er hinzu: „Ich bin neugierig und das ist es, was mich antreibt … Information. Ich will alles. Ich will die Ressourcen. Ich möchte Leute treffen, die klüger sind als ich. Ich möchte mit ihnen sprechen. Ich möchte, dass sie mir Dinge zeigen. Ich möchte einfach nur erfüllt sein mit dem, was diese Welt zu bieten hat. Das bringt mich in Schwung. Information. Ich bin ein Nerd dafür.“