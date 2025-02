Musik Kendrick Lamar: Titel-Song für Marvel-Blockbuster ‚Captain America: Brave New World‘

Kendrick Lamar - SmukFest 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 11:00 Uhr

Der Rap-Star soll einen bedeutenden Track zu dem Superheldenfilm beisteuern.

Kendrick Lamar hat offenbar einen neuen Song für den Marvel-Film ‚Captain America: Brave New World‘ geschrieben.

Anthony Mackie, der den titelgebenden Superhelden spielt, verrät, dass der Hip-Hop-Star einen neuen Song für den Blockbuster aufgenommen hat, der am Freitag (14. Februar) in die Kinos kommt.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ enthüllt der Hauptdarsteller: „Kendrick hat den Titelsong für meinen Film gemacht. Ich hoffe, das soll keine Überraschung sein! Ich verrate es hier zuerst. Ich bin so aufgeregt, Mann. Die Schönheit und Meisterhaftigkeit seines Handwerks…“

Tatsächlich ist es nicht der erste Ausflug des Rappers in das Marvel Cinematic Universe. 2018 veröffentlichte er das ‚Black Panther‘-Soundtrack-Album, auf dem seine Tracks ‚All The Stars‘ mit SZA und ‚Pray For Me‘ mit The Weeknd enthalten waren.

Es wäre die erste neue Musik des ‚Not Like Us‘-Künstlers seit seinem 2024 erschienenen Album ‚GNX‘. Kendrick und SZA traten am vergangenen Wochenende zusammen bei der Super Bowl-Halbzeitshow mit ‚All The Stars‘ auf. Im Anschluss an das sportliche Spektakel in New Orleans kündigten die beiden weitere Termine ihrer gemeinsamen ‚Grand National Tour‘ an.

Auch nach Deutschland kommen die Superstars: Anfang Juli treten sie in Köln (2. Juli) und Frankfurt (4. Juli) auf. Die europäischen Termine umfassen außerdem Auftritte in Stockholm, Paris, Warschau, Rom, Lissabon und Barcelona. Die Tour in Großbritannien beginnt am 8. Juli in Glasgow und endet am 22. Juli in London.