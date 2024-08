Musik Kesha: Zusammenarbeit mit Jax Jones

Kesha - IHeartRadio Can't Cancel Pride 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 14:00 Uhr

Die Musikerin hat eine Kollaboration mit dem Star angedeutet.

Jax Jones hat eine Kollaboration mit Kesha angedeutet.

Die 37-jährige Popsängerin war vor kurzem mit ihrer ersten Single ‚Joyride‘ als unabhängige Künstlerin zurückgekehrt, nachdem ihr langwieriger Rechtsstreit mit dem Musikproduzenten Dr. Luke beendet war.

Und jetzt scheint der Star an weiterer neuer Musik mit dem 37-jährigen House-DJ zu arbeiten. Jax, der zuvor mit Künstlern wie Demi Lovato und RAYE zusammengearbeitet hatte, erklärte in einem Gespräch im ‚Therapy Couch‘-Podcast: „Im Moment liebe ich den neuen Künstlerraum, in dem man auf Leute trifft, die sich ins Zeug legen, da das irgendwie erfrischend ist. Es ist etwas Besonderes, wie als ich mit RAYE an ‚You Don’t Know Me‘ arbeitete, wo sie frisch sind. Ich arbeite morgen mit jemandem namens SadBoi zusammen. Aber ich habe gerade einen kleinen Song mit Kesha aufgenommen, an dem ich arbeite, also mag ich es, die beiden miteinander zu mischen.” Die ‚Woman‘-Sängerin bereitet sich aktuell darauf vor, ihr erstes Album bei ihrem eigenen Label Kesha Records zu veröffentlichen und ist hocherfreut darüber, nach ihrem langjährigen Rechtsstreit die Kontrolle über ihr Material zu haben. In einem Interview gegenüber dem ‚Paper‘-Magazin erklärte die Sängerin: „Das ist das erste Album, bei dem ich alles zu 100 Prozent unter Kontrolle habe. Es fühlt sich so an, als wäre es mein erstes Album. Das fühlt sich so an, als würde es für viel stehen. Es ist echt wunderschön und ich kann es kaum erwarten, es mit euch zu teilen. Es ist vielleicht die schönste Zeit meines Lebens!” Die Künstlerin findet zudem, dass ihr neues Album sogar noch besser sein wird als ihr Debüt-Hit ‚Animal‘ aus dem Jahr 2010.