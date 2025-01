Stars Kevin Costner: Er zollt Whitney Houston an seinem 70. Geburtstag Tribut

Kevin Costner - History Channel Talk - LA - September 21st 2024 - Kayla Oaddams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 16:00 Uhr

Kevin Costner hat der verstorbenen Whitney Houston an seinem 70. Geburtstag am Samstag (18. Januar) Tribut gezollt.

Der ,Yellowstone‘-Schauspieler hat seinen Meilenstein am Wochenende gefeiert und nachdem eine Glückwunschnachricht auf dem Account seines ,Bodyguard‘-Co-Stars geteilt wurde, der von Houstons Nachlass verwaltet wird, teilte Costner sie erneut in seiner Instagram-Story.

Kevin verkündete, dass er sich „glücklich“ fühle, beinahe 13 Jahre nach dem Tod seiner Freundin noch am Leben zu sein. Der Darsteller verriet in dem Social-Media-Beitrag: „Dieses Foto erinnert mich daran, wie glücklich ich bin, noch einen Geburtstag zu haben. Wir haben so ein Licht verloren, als wir Whitney verloren.“ Auf dem Foto ist der Star neben Whitney und der Friseurin Ellin LaVar zu sehen. Whitneys Nachlass schrieb zu Costners Beitrag: „Alles Gute zum Geburtstag, Kevin Costner! Ein Foto hinter den Kulissen von ‚Bodyguard‘ mit Kevin, Whitney und Ellin LaVar, Whitneys Friseurin für den Film.“ Der ,Der mit dem Wolf tanzt‘-Prominente feierte seinen Geburtstag auch, indem er ein Kinderfoto von sich teilte, auf dem er als Cowboy verkleidet ist.