Khloé Kardashian: Sie betrachtet das Verdienen von sehr viel Geld als einen „Teufelskreis"

Khloe Kardashian - June 15, 2022 in Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 11:00 Uhr

Khloé Kardashian findet, dass das Verdienen von viel Geld ein „Teufelskreis“ sein kann.

Der 40-jährige Reality-TV-Star, die mit ihrem ehemaligen Partner Tristan Thompson die sechsjährige Tochter True und den zweijährigen Tatum hat, ist ein Mitglied der berühmten Familiendynastie, deren Gesamtvermögen mittlerweile auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Die Prominente gab jetzt jedoch zu, dass es schwierig sein kann, dem Drang zu widerstehen, „den Lebensstil zu erweitern“, wenn man ständig weiteres Vermögen ansammelt. Khloé, deren persönliches Vermögen auf 60 Millionen US-Dollar geschätzt wird, verriet in einem Interview mit ,Bustle‘: „Natürlich machen wir alle bis zu einem gewissen Grad Dinge für Geld, aber es ist ein Teufelskreis, weil man sehr willensstark sein muss, um seinen Lebensstil nicht zu erweitern. Je mehr Geld man verdient, desto mehr Ausgaben hat man dann auch. Es ist schwer, von diesem Zug abzuspringen.“ Die Good American-Gründerin will aber weiterhin Geld verdienen, damit sie ihren Kindern auch zukünftig den wohlhabenden Lebensstil bieten kann, in den sie hineingeboren wurden. Kardashian scherzte darüber, dass sie deshalb wahrscheinlich nie in Rente gehen würde: „Es gibt so viele Dinge, die ich machen könnte, die ich aber nicht tue, da mir meine Kinder wichtig sind. Und da ich, aus Mangel eines besseren Wortes, eine alleinerziehende Mutter bin, ich weiß, ich habe zwar Tristan, aber er lebt in Cleveland, da er dort Basketball spielt – ich möchte für meine Kinder da sein. Das ist meine oberste Priorität.“