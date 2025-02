Stars Kim Basinger: Sie sieht keinen Sinn in Intimitätskoordinatoren

Kim Basinger - October 2019 - Getty Images - Last Chance for Animals Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 09:00 Uhr

Kim Basinger stellt die Notwendigkeit von Intimitätskoordinatoren in Frage.

Die 71-jährige Schauspielerin, die 1986 an der Seite von Mickey Rourke in dem Erotikfilm ‚9 1/2 Wochen‘ zu sehen war, gibt zu, dass sie es vorziehen würde, dass die Stars sich explizite Szenen selbst ausdenken, anstatt sich auf „beaufsichtigte Besuche“ zu verlassen.

In einem Interview mit ‚Variety‘ sagte Kim: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu mir kommt und sagt: ‚Macht es dir etwas aus, wenn er seine Hand hierher streckt?‘ Das ist nur eine weitere Person im Raum.“ Sie ist überzeugt davon, dass die Chemie zwischen den Darstellern einfach stimmen müsse: „Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Ich sehe diese Notwendigkeit für beaufsichtigte Besuche nicht.“ Basinger gab jedoch zu, dass es für eine gute Liebesszene mehr braucht, als sich „nur mit einem Haufen Babyöl hinzulegen“. Die ‚Batman‘-Darstellerin sagte: „Es ist eine sehr schwierige Sache, eine schöne Liebesszene zu drehen. Du denkst, es legt sich einfach mit einem Haufen Babyöl hin. Das ist es nicht. Das kann einem wirklich auf die Nerven gehen.“

Erst kürzlich enthüllte Kim, dass sie eine „großartige Beziehung“ zu ihrem Ex-Ehemann Alec Baldwin hat, mit dem sie zwischen 1993 und 2002 verheiratet war und mit dem sie Tochter Ireland (29) hat. Sie erklärte: „Alec und ich haben eine großartige Beziehung. Ich habe großen Respekt vor dem, wo er heute ist, und vor seiner Familie. Wir verbringen Weihnachten und Feiertage nicht zusammen und sehen uns nicht oft. Aber wir reden.“