Bang Showbiz | 23.10.2025, 11:00 Uhr

Kim Kardashian findet ihre aktuelle Beziehung zu Kanye West 'traurig'.

Kim Kardashian empfindet ihre angespannte Beziehung zu Kanye West als „traurig“.

Die 45-jährige Reality-TV-Ikone ließ sich 2021 von dem ‚Stronger‘-Rapper scheiden, mit dem sie vier Kinder hat: North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6). Während ihrer Ehe wollte sie den Musiker laut eigener Aussage stets „beschützen“, insbesondere angesichts seiner bipolaren Störung und seines unberechenbaren Verhaltens. Doch mittlerweile fühlt sie sich nicht mehr für ihn verantwortlich. In der Premiere der siebten Staffel von ‚The Kardashians‘ reflektierte Kim: „Ich hatte immer das Gefühl, ein bisschen so etwas wie ein Stockholm-Syndrom [mit Kanye] zu haben. Ich hatte immer Mitleid mit ihm, wollte ihn beschützen und helfen. Ich dachte immer: ‚Ich hätte durchhalten sollen‘ oder ‚Ich hätte ihm helfen können‘. Aber diesmal war es das erste Mal, dass ich mich persönlich nicht mehr verantwortlich fühlte. Es ist einfach so verdammt traurig.“

Kim wies auch die Vorstellung zurück, sie könne sich einfach „zurückziehen und nie wieder mit ihm auseinandersetzen“, da sie sich immer wieder mit seinen öffentlichen Anschuldigungen in Bezug auf ihre Kinder konfrontiert sieht. Sie erklärte: „Das ist nicht meine Realität. Diese Person – wir haben vier Kinder zusammen. Es ist sehr verwirrend, weil im Internet ständig Gerüchte kursieren wie: ‚Ich halte die Kinder von ihm fern.‘ Er hat nicht ein einziges Mal angerufen und gefragt, ob er sie sehen kann. Aber dann wache ich auf, und auf Twitter steht, ich würde die Kinder von ihm fernhalten.“

Die ‚All’s Fair‘-Darstellerin gab in der Sendung weiter zu, dass Kanye sie in letzter Zeit „ziemlich auf die Probe gestellt“ habe. Deshalb sei sogar ihre Hautkrankheit Psoriasis wieder ausgebrochen. Kim gab preis: „Seit der Scheidung hatte ich keine Psoriasis mehr und jetzt ist sie wieder da. Ich meine, ich habe wieder Psoriasis. Ich war wohl einfach gestresster, wahrscheinlich, weil ich extrem beschützen musste, was mir wichtig ist.“ In einem Einzelinterview wurde die ‚SKIMS‘-Gründerin außerdem gefragt, was ihr durch den Kopf gehe, wenn Kanye sich unberechenbar verhalte. Sie erklärte, dass ihr Hauptanliegen sei, ihre Kinder so gut wie möglich zu „beschützen“. „Meine armen Kinder“, beschwerte sie sich. „Alle anderen können mit der Situation umgehen, aber ich muss meine Babys schützen. Sie werden Dinge mitbekommen, sie werden älter, sie werden die Wahrheit erfahren.“