"thank You aimEe" Nach Kim trifft es jetzt wohl Kanye: Taylor Swift ändert Songtitel Auf Taylor Swifts neustem Album ist der Song „thanK you aIMee“ zu finden, der wohl an Kim Kardashian gerichtet ist. In der Live-Version nannte die Sängerin das Lied nun um – und scheint damit Kanye West ansprechen zu wollen.