Stars König Charles: Eine Vision für Harmonie und den Schutz der Erde

Bang Showbiz | 09.10.2025, 09:00 Uhr

König Charles möchte „unseren Planeten schützen und ihm Priorität einräumen“.

Der 76-jährige Monarch wird in einem neuen Fernsehfilm mit dem vorläufigen Titel ‚Finding Harmony: A King’s Vision‘ zu sehen sein, der 2026 auf Prime Video ausgestrahlt wird.

Er sagte in einer Erklärung: „Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich dafür eingesetzt, Wege zu fördern und zu unterstützen, wie wir mit der Natur zusammenarbeiten können, anstatt gegen sie. Mit anderen Worten: das Gleichgewicht unseres Planeten wiederherzustellen, der unter so großem Stress steht. Nie zuvor war es für die Welt so wichtig, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Planeten zu schützen und ihm Priorität einzuräumen und unsere Beziehung zu ihm wiederherzustellen.“ Er äußerte zudem die Hoffnung, der Film könne ein neues Publikum dazu inspirieren, sich mit der Philosophie der Harmonie auseinanderzusetzen – und vielleicht jene Entschlossenheit wecken, die ihm selbst den Antrieb gegeben habe, sich für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen.

Der Film wurde von Nicolas Brown gedreht, der glaubt, dass er den Zuschauern „ein Gefühl der Erbauung und Motivation“ vermitteln wird. Brown sagte in einer Erklärung: „Dies ist eine Geschichte der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Die Menschen, die diesen Film sehen, werden sich danach erhoben und motiviert fühlen. Die Philosophie des Königs hat für jeden etwas zu bieten. Vor allem zeigt er uns die Kraft der Widerstandsfähigkeit – und wie man die Welt verändern kann, wenn man seiner Intuition folgt.“ Der Regisseur erklärte, dass ihm der Film „bewusst gemacht hat, wie wichtig diese Geschichte ist“.