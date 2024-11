Stars König Charles: Neues Bild zum Geburtstag

Happy Birthday King Charles III 2024 - The Royal Family Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 18:00 Uhr

Zu Ehren des Geburtstags des Monarchen wurde ein neues Bild von König Charles veröffentlicht.

Der König ist am Donnerstag (14. November) 76 Jahre alt geworden und der Buckingham Palace hat zu diesem Anlass ein Foto von ihm geteilt. Auf dem Bild trägt der König einen Anzug, ein weißes Hemd und eine blau gemusterte Krawatte. Er hat eine Hand in der Tasche und die andere auf einem Stuhl ruhend.

Das Foto wurde unter anderem auf den X- und Instagram-Konten der königlichen Familie zusammen mit einem Geburtstagskuchen-Emoji und folgender Bildunterschrift gepostet: „Wir wünschen Seiner Majestät dem König heute alles Gute zum Geburtstag.“ Der Sohn und die Schwiegertochter des Königs, Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, teilten wiederum ein lustiges Foto von Charles in ihrer Instagram-Story, um ihre Geburtstagswünsche zu begleiten. Das Bild stammt von der jüngsten Tour des Königs durch Australien und Samoa und zeigt ihn mit Sonnenbrille und einer Blumengirlande. Unter dem Instagram-Post hieß es einfach: „Wir wünschen Seiner Majestät dem König alles Gute zum Geburtstag!“

Obwohl es sein Geburtstag ist, behandelt der König, der sich in diesem Jahr einer Krebsbehandlung unterzogen hat, den Tag wie einen normalen Arbeitstag und wird die offizielle Eröffnung eines Zentrums für überschüssige Lebensmittel in London begehen. Charles wird vom Bürgermeister der Stadt, Sadiq Khan, bei einer Tour durch den ersten Coronation Food Hub in Deptford begleitet, bevor er dann am Surplus Food Festival teilnimmt, das zu diesem Anlass veranstaltet wird. Er wird auch virtuell eine zweite Anlage in Merseyside eröffnen. Die Ehefrau des Königs, Königin Camilla, hatte gehofft, ihn bei dem Besuch begleiten zu können, erholt sich aber immer noch von einer Infektion. Zu Ehren des Geburtstags des Königs werden in der Westminster Abbey, wo er 2023 gekrönt wurde, Glocken geläutet. Außerdem werden Salutschüsse im Green Park von der King‘s Troop Royal Horse Artillery und am Tower of London von der Honourable Artillery Company abgefeuert.