Stars Kristen Bell: Entschuldigung für Eltern weltweit

Kristen Bell - Netflix - Nobody Wants This!" Photo Call - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2024, 16:46 Uhr

Die Schauspielerin erkennt an, dass das Lied ‚Lass jetzt los‘ aus dem Film ‚Die Eiskönigin‘ zahlreiche Eltern zum Verzweifeln brachte.

Kristen Bell entschuldigt sich für das Lied ‚Lass jetzt los‘ aus dem Film ‚Die Eiskönigin‘.

Die 44-jährige lieh der Figur Anna in der englischsprachigen Originalfassung des Disney-Streifens ihre Stimme. Dass der bekannteste Song aus dem Animationsfilm in Kinderzimmern weltweit monatelang in Dauerschleife lief, mache Bell laut eigener Aussage „sehr, sehr glücklich“. Dennoch erkenne sie auch an, dass viele Eltern schon seit langem die Nase voll von dem Ohrwurm haben. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ sagte sie jetzt: „Ich habe mich bei einigen Eltern entschuldigt, die den Song nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben, aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich Teil dieser Riesensache sein durfte.“

Die ‚The Good Place‘-Darstellerin verriet weiter, dass viele ‚Die Eiskönigin‘-Fans noch immer nicht wissen, dass der Song von ihr gesungen wurde. Für Bell ist das kaum überraschend, da es sich bei dem Megahit um einen Trickfilm handelte. „Woher sollen sie wissen, dass ich das war?“, erklärte sie. „Unsere Gesichter sind im Film nicht zu sehen.“ Ihre Arbeit an dem Projekt habe Bell außerdem davon überzeugt, dass sie zukünftig vermehrt Wohlfühlrollen annehmen wolle, da sie so selbst „eine gute Zeit“ am Set habe.