Stars Kristen Bells Dax-Theorie: Sie heiratete ihr Gegenstück

Kristen Bell - Netflix - Nobody Wants This!" Photo Call - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2024, 12:29 Uhr

Kristen Bell fand in ihrem Ehemann Dax Shepard ihr genaues Gegenteil.

Die 44-jährige Schauspielerin kann sich in der neuen Netflix-Serie ‚Nobody Wants This‘ mit ihrem Alter Ego Joanne und ihrer Beziehung zu Noah (Adam Brody) identifizieren. Auch sie und Dax – die zusammen zwei Töchter, Lincoln (11) und Delta (9) haben – sehr unterschiedliche Menschen seien. Trotzdem funktioniere ihre Beziehung für sie.

Kristen erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Joanne sehnt sich nach Spontanität und Noah scheint fast allergisch darauf zu reagieren, also sind sie in fast jeder Hinsicht absolute Gegensätze. Und weil ich eine Beziehung im wirklichen Leben habe, in der ich mein genaues Gegenteil geheiratet habe, kann ich Ihnen sagen, dass es unendlich viel Spaß macht und anregend ist und viel Wachstum erfordert, was zu viel Selbstwertgefühl und einer tieferen Partnerschaft führt.“ Kristen fühlte sich von ‚Nobody Wants This‘ angezogen, weil es selten sei, dass sich eine TV-Serie auf Beziehungen im „späteren Leben“ konzentriert. Sie sagte: „Manchmal, wenn ich mir eine romantische Komödie anschaue und die Charaktere 21 sind, denke ich: ‚Du wirst deine Person jetzt nicht finden, du bist 21. Das ist eine spätere Phase im Leben. Und ich denke, wir haben das auch kulturell und gesellschaftlich gesehen. Ich habe eine Menge Freundinnen, die in meinem Alter sind und sagen: ‚Ich bin immer noch auf der Suche. Was soll ich mit meinem Leben anfangen?‘“

Die ‚Gossip Girl‘-Sprecherin hatte eine Pause von ihrer Karriere eingelegt, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, und ‚Nobody Wants This‘ kam für sie zur richtigen Zeit. Sie sagte: „Ich habe nie wirklich einen Plan davon, was ich als nächstes tun möchte, sondern mein Bauchgefühl sagt es mir, und das kam mir zu einer Zeit, als ich wieder kreativ sein wollte. Ich glaube, ich habe mich insgeheim auch nach einer romantischen Komödie gesehnt. Ich habe schon so lange keine mehr gesehen, mit dem ich mich verbunden fühle, und diese war lustig und nachdenklich und kantig. Es gibt keinen besseren Weg, seine Zeit zu verbringen, als zu lachen und zu weinen und sich nach Liebe zu sehnen.“