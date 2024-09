Film Kristen Stewart: Sie war für die Regie bestimmt

09.09.2024

Imogen Poots hat Kristen Stewart als „eine der größten Regisseurinnen“ gefeiert, mit denen sie je gearbeitet habe.

Die 34-jährige Schauspielerin gibt ihr Regiedebüt mit ‚The Chronology of Water‘ – einer Adaption der gleichnamigen Memoiren von Lidia Yuknavitch – und Imogen hat verraten, dass sie die Erfahrung der Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar sehr genossen habe.

Die 35-jährige Schauspielerin, die in dem neuen Film mitspielt, sagte gegenüber ‚Collider‘: „Sie ist wirklich etwas Besonderes. Sie wurde dafür geboren. Ich bin so stolz auf sie.“ Imogen und Kristen seien beide „unglaublich leidenschaftlich bei dem Projekt“. Die Schauspielerin verglich sich und ihre Kollegin sogar mit Sporttrainern, wenn sie am Set sind. Imogen erklärte: „Wir würden uns am Set gerne gegenseitig anschreien wie Sporttrainer. Wir waren beide unglaublich leidenschaftlich bei dem Projekt und hatten die gleiche Energie dabei, und es stand für uns beide immer sehr viel auf dem Spiel.“

‚The Chronology of Water‘ beschäftigt sich mit Themen wie Sucht und Selbstzerstörung. Kristen war gezwungen, verschiedene Hindernisse zu überwinden, um das Projekt auf den Weg zu bringen, hat sich aber immer für die Idee eingesetzt. Imogen teilte mit: „Sie hat sich einfach so lange darum gekümmert und sie hat es geschafft. Ich glaube, es war so schwer, es zu machen, wegen des Themas. Und ich denke, in einigen Momenten auf dem Weg dorthin würde jeder denken: ‚Ist es das überhaupt wert?‘ Sie machte weiter. Sie fand die richtigen Geldgeber für das Projekt. Wir mussten nichts von der Geschichte zensieren, weil das sinnlos gewesen wäre. Sie hat es auf ihre Weise gemacht und es ist der einzige Weg. Ich denke, sie ist Punkrock und authentisch, und sie ist mein Lieblingsmädchen. Ich finde sie unglaublich.“