Stars Kristin Davis: Trauer um ihren Vater

19.11.2024

Die ‚Sex and the City‘-Darstellerin muss den Tod ihres Vaters verkraften.

Kristin Davis trauert um ihren Vater.

Die ‚Sex and the City‘-Darstellerin hat ihrem Vater, dem Professor und Forscher Tom Atkinson, mit einer rührenden Nachricht in den sozialen Netzwerken Tribut gezollt. Seine Trauerfeier plante Atkinson vor seinem Tod selbst. Damit sein Leben richtig zelebriert wurde, spielte unter anderem eine Jazzband auf der Beerdigung. Auf Instagram schrieb Kristin: „Mein Vater verstarb vor kurzem und die Familie kam zusammen, um sein Leben zu feiern, wofür er uns detaillierte Instruktionen hinterlassen hatte. Es war eine wunderschöne Feier mit einer Jazzband. Wir alle lernten neue Dinge über ihn, denn er führte ein außergewöhnliches Leben. Er wurde in einer Hütte an einem Fluss in North Carolina geboren und hielt später überall auf der Welt Reden über seine Forschung in der Psychologie. Er war ein geborener Lehrer und er liebte es so sehr. Er war brillant und schlau und die Menschen liebten ihn.“

In seinen letzten Lebensjahren hatte Atkinson mit anhaltenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kristin schreibt weiter: „Im letzten Jahrzehnt litt er an Parkinson. Ich denke an die Hingabe, mit der meine Mutter ihn pflegte (und seine Ärzte und Pflegekräfte!), und ich bin dankbar für die Unterstützung, die er erhielt, und das Durchhaltevermögen, das er in einem sehr realen und schwierigen Kampf zeigte.“