Musik Kylie Minogue: Erst US-Tour seit über einem Jahrzehnt

Kylie Minogue Performs At BST Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2024, 12:00 Uhr

Kylie Minogue begibt sich auf ihre erste Nordamerika-Tournee seit 13 Jahren.

Die 56-jährige Pop-Ikone kündigte schon vorher an, dass ihre ‚Tension‘-Tour im Februar in Australien beginnen wird, mit Shows in ihrer Heimat Australien und Asien, bevor sie im Mai nach Großbritannien reist. Jetzt hat sie die Termine um eine lange Liste von Shows in den USA und Kanada erweitert. Es ist ihre erste große Tournee in den USA seit mehr als einem Jahrzehnt.

Kylie sagte über die Tour: „Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen, die ‚Tension‘-Ära und mehr zu feiern! Es war bisher eine aufregende Fahrt und jetzt macht euch bereit für eure Nahaufnahme, denn ich werde Licht, Kamera, Action rufen … und es wird eine ganze Menge von euch geben. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer es war, all die Planung und Vorbereitung vor euch geheim zu halten, aber es ist Zeit und ich kann es kaum erwarten!“ In einer Instagram-Ankündigung fügte Kylie hinzu: „Wir sehen uns bald!“

Die Tour beginnt am 15. Februar in Perth, Australien, und führt unter anderem durch Bangkok, Tokio und Manila, bevor es nach Toronto, Kanada, geht, um am 29. März die nordamerikanische Etappe zu starten. Kylie wird in Montreal, Chicago, New York City, Washington, D.C., Boston, Atlanta, Orlando, Miami, Phoenix, San Francisco, Seattle, Vancouver und Denver auftreten, bevor sie die US-Shows am 2. Mai in Los Angeles abschließt. Die Tour wird dann mit Shows in ganz Großbritannien fortgesetzt, darunter zwei Stopps in der Londoner O2 Arena sowie Shows in Manchester, Glasgow und Birmingham. Weitere Termine in Europa und Südamerika werden noch bekannt gegeben.