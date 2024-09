Musik Lady Gaga: Ankündigung ihrer neuen Musik

Lady Gaga - SeptOct 2024 schedule - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2024, 16:00 Uhr

Die Sängerin hat ihre neue Musik angekündigt.

Die 38-jährige Popsängerin hat seit ‚Chromatica‘ aus dem Jahr 2020 kein Album mehr veröffentlicht, verriet am Dienstag (3. September) jedoch mit einem Bild ihres Zeitplans für Oktober, dass ihre neue Single schon bald erscheinen wird.

Die Musikerin verkündete in einem Posting auf ihrem Account auf Instagram: „XX. Oktober: LG7 erste Single.“ Die ‚Poker Face‘-Künstlerin feierte vor kurzem in den Wochen nach ihrem Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris ein überraschendes Comeback, als sie sich mit Bruno Mars zusammentat, um ihre ‚Die With A Smile‘-Ballade zu veröffentlichen. In den Tagen nach der Veröffentlichung des Tracks schrieb der Star auf Instagram: „Es hat mir so viel bedeutet, Fans aus aller Welt dabei zusehen zu können, wie sie diese Musik feiern. Zu sehen, wie die Worte des Songs eure Herzen berühren und das Video diese riesige Welle des Tanzens und des Spaßes auslöst, ist wunderschön zu sehen und ich bin so dankbar. Danke, danke, danke, danke, dass ihr unser Lied liebt.“ Gaga wird als nächstes neben Joaquin Phoenix in dem neuen Film ‚Joker: Folie à Deux‘ zu sehen sein.