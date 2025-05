Stars Lady Gaga: Emotionale Botschaft nach vereiteltem Bombenanschlag auf Konzert in Brasilien

Lady Gaga - 2025 Coachella Valley Music And Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin meldet sich mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort.

Lady Gaga hat einen emotionalen Instagram-Post geteilt, nachdem die Polizei einen Bombenanschlag auf ihr Konzert in Rio de Janeiro vereitelt hatte.

Die Popsängerin trat am Samstag (3. Mai) bei einem rekordverdächtigen Gratiskonzert am Strand von Copacabana vor rund 2,5 Millionen Menschen auf. Später wurde bekannt, dass ein geplanter Anschlag auf das Konzert mit selbstgebauten Sprengsätzen von der Polizei verhindert worden war.

Nun hat Lady Gaga ihren Fans mitgeteilt, wie viel ihr dieser Auftritt bedeutete. In einem Instagram-Post teilte die ‚Poker Face‘-Interpretin Bilder vom Konzert und schrieb: „Nichts hätte mich auf das Gefühl vorbereiten können, das ich während der Show letzte Nacht hatte – der absolute Stolz und die Freude, für die Menschen in Brasilien zu singen. Der Anblick der Menge bei meinen ersten Songs raubte mir den Atem.“

Die Musikerin schwärmte: „Euer Herz strahlt so hell, eure Kultur ist so lebendig und besonders – ich hoffe, ihr wisst, wie dankbar ich bin, diesen historischen Moment mit euch geteilt zu haben.“ Der Popstar fügte hinzu: „Ich wünschte, ich könnte dieses Gefühl mit der ganzen Welt teilen – ich weiß, dass ich das nicht kann, aber ich kann Folgendes sagen: Wenn du deinen Weg verlierst, kannst du ihn wiederfinden, wenn du an dich glaubst und hart arbeitest.“

Gaga beendete ihre Botschaft mit den Worten: „Danke, Rio, dass ihr gewartet habt, bis ich zurückkomme. Danke, kleine Monster auf der ganzen Welt. Ich liebe euch. Ich werde diesen Moment niemals vergessen.“

Die zweistündige Show wurde von der Stadt Rio de Janeiro finanziert, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln – rund 500.000 Touristen sollen für das Konzert in die Stadt gereist sein. Es war das größte Konzert in Gagas Karriere und ihr erster Auftritt in Brasilien seit 2012.

Die Nachricht über den vereitelten Bombenanschlag wurde erst nach dem Konzert bekannt. Die Zivilpolizei von Rio de Janeiro erklärte in einer Mitteilung: „Die Verdächtigen rekrutierten Teilnehmer, darunter auch Minderjährige, um koordinierte Anschläge mit selbstgebauten Sprengsätzen und Molotowcocktails durchzuführen.“