Musik Bruno Mars: Neue Single mit Sexyy Red Bruno Mars hat angedeutet, dass er an seiner nächsten Single mit Sexyy Red zusammenarbeitet. Der ‚Treasure‘-Hitmacher hat kürzlich mit Lady Gaga ‚Die With A Smile‘ veröffentlicht und mit ROSÉ an ‚APT.‘ zusammengearbeitet. Nun hat Bruno aber angedeutet, dass er mit der 26-jährigen Rapperin seine nächste Single schreiben wird. Auf Instagram postete der ‚Finesse‘-Sänger ein Bild […]