Musik Lady Gaga kündigt Veröffentlichung von ‚Harlequin Live‘-Konzertfilm an

Bang Showbiz | 23.12.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin wird den Konzertfilm zu Weihnachten auf YouTube veröffentlichen.

Lady Gaga schenkt ihren Fans an Heiligabend den Konzertfilm ‚Lady Gaga in Harlequin Live — One Night Only‘.

Das Soundtrack-Album ‚Harlequin‘ des Pop-Superstars, das für einen Grammy in der Kategorie ‚Bestes traditionelles Pop-Album‘ nominiert ist, enthält alternative Versionen der Tracks aus ‚Joker: Folie à Deux‘ (2024), in dem Gaga die DC Comics-Figur Harley Quinn verkörpert. Das Konzert fand am 30. September 2024 im Belasco Theatre in Los Angeles statt, vor nur einer kleinen Gruppe von Little Monsters.

Gaga erklärte, dass sie die Weihnachtszeit gewählt habe, um den Konzertfilm mit der ganzen Welt zu teilen, da dies „der perfekte Zeitpunkt ist, etwas Rebellisches zu veröffentlichen“. Im Gespräch mit dem Grammy Museum verriet die Chartstürmerin: „Ich dachte mir: Warum nicht? Wir haben etwas, das für uns so besonders ist, und wir freuen uns einfach, es mit den Fans zu teilen. Es ist ein ziemlich rebellisches Projekt.“

Auf die Frage, warum sie den Film nicht sofort veröffentlicht habe, erklärte Gaga: „Es war interessant – als wir das Material zum ersten Mal sahen, sagten wir: ‚Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das herauszubringen.‘ Und wir waren uns einig, dass wir die Geschichte der Belasco-Performance mit den Fans wachsen lassen, bis der richtige Moment gekommen ist … Und so ist das jetzt wie ein Weihnachtsgeschenk.“

Die Performance enthält Rock-Cover von ‚That’s Entertainment‘, ‚If My Friends Could See Me Now‘ und ‚When the Saints Go Marching In‘, sowie den Originalsong ‚Happy Mistake‘. Die ‚Bad Romance‘-Interpretin wurde für das Set von einer sechsköpfigen Band begleitet. Der Konzertfilm wird auf Gagas YouTube-Kanal erscheinen.